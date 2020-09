Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi craint un coup de tonnerre !

Publié le 2 septembre 2020 à 20h30 par La rédaction

Alors que le bras de fer continue entre le FC Barcelone et Lionel Messi concernant le départ de la Pulga, l’international argentin pourrait finalement être contraint de rester au Barça la saison prochaine. Si l’optimisme était de mise, le clan Messi serait aujourd’hui sceptique…

Les deux parties campent sur leurs positions. Lionel Messi a fait savoir, la semaine dernière, qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone, plongeant alors le Barça dans une crise sans précédent. Josep Maria Bartomeu, le président des Blaugrana , ne lâche rien dans cette affaire, et ne souhaite pas laisser filer Lionel Messi gratuitement cet été, alors que ce dernier invoque le droit de rompre son contrat et de partir libre grâce à une clause inscrite noir sur blanc dans son bail en Catalogne. Le bras de fer continue, et la Pulga semble déterminée à quitter le club. Cependant, tout pourrait bientôt changer dans ce dossier…

« Je ne suis pas sûr à 100% qu’il puisse partir »

Ainsi, dans une interview pour Tuttomercatoweb , le cousin de Lionel Messi, Maxi Biancucchi, ne serait plus très optimiste concernant l’avenir de l’international argentin, qui souhaiterait donc bel et bien quitter le Barça. « Je ne peux pas parler au nom de Leo, il faut d'abord faire cette prémisse. Mon sentiment, cependant, est que son adieu à Barcelone n'est pas si évident, je ne suis pas sûr à 100% qu'il puisse partir » . Un changement de mentalité qui prouve bel et bien que la tâche ne sera pas forcément facile pour la Pulga . La clause, qui lui permettait de se libérer de son contrat à la fin de la saison, courait jusqu’au 10 juin. Cependant, les avocats de Lionel Messi estiment qu’avec le report de la fin de saison, l’ailier de poche aurait transmis sa demande de départ dans les temps, puisque la date d’expiration de la clause aurait logiquement été décalée. Cependant, Bartomeu campe sur ses positions et refuse de laisser partir gratuitement Lionel Messi, au point qu’il ne répondrait même pas à ses appels. De quoi faire monter encore un peu plus la tension à Barcelone…

Une rencontre décisive