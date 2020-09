Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le père de Lionel Messi lâche une bombe à Bartomeu !

Publié le 2 septembre 2020 à 22h30 par D.M.

Lors de son entretien avec Josep Maria Bartomeu ce mercredi, Jorge Messi aurait assuré que son fils n’allait pas rester au FC Barcelone la saison prochaine.

L’avenir de Lionel Messi fait les gros titres de l’actualité. Et pour cause, le joueur argentin voudrait quitter le FC Barcelone gratuitement cet été. Les dirigeants du FC Barcelone ne seraient pas sur la même longueur d’onde considérant que l’attaquant ne peut activer une clause qui lui permettrait de résilier unilatéralement son contrat. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu voudrait que la clause libératoire du joueur, fixée à 700M€, soit payée. Face à cette situation et afin de parvenir à un accord, le père du joueur Jorge Messi s’est envolé pour l’Espagne où il a rencontré les responsables catalans ce mercredi. Selon Mundo Deportivo , les deux parties n’auraient pas changé d’avis. Josep Maria Bartomeu ne voudrait pas entendre parler d'un départ lors de ce mercato estival et espérerait toujours que Lionel Messi prolonge son contrat avec le FC Barcelone.

« Mon fils ne restera pas »