Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi prêt à faire marche arrière ? La réponse !

Publié le 3 septembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que la réunion entre son père et Josep Maria Bartomeu organisée ce mardi ne s’est pas matérialisée par de grandes avancées pour son départ, on pourrait penser que Lionel Messi infléchira sa position en réintégrant le groupe du FC Barcelone. Cependant, il n’en serait rien en réalité.

Vingt ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours cet été et l’a fait savoir au service juridique du club en lui transmettant un burofax mardi dernier. Ce faisant, l’international argentin de 33 ans a exigé son départ du Barça, à un an du terme de son contrat, en souhaitant s’appuyer sur une clause de résiliation de son contrat ayant pourtant expiré le 10 juin dernier. De quoi compliquer grandement les affaires du natif de Rosario, d’autant plus que Josep Maria Bartomeu ne souhaiterait pas entendre parler de son départ en le renvoyant à sa clause libératoire de 700 M€ dont l’existence fait débat. Face à ce blocage, le père de Lionel Messi, Jorge Messi, s’est rendu ce mardi à Barcelone afin d’y rencontrer le président du Barça et tenter de débloquer de négocier la situation, mais cette entrevue n’a en rien fait avancer le feuilleton.

Peu probable que Messi fasse son retour à l’entraînement prochainement !