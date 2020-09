Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi fait le point sur son avenir !

Publié le 3 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi ne sait toujours pas s’il pourra quitter le FC Barcelone gratuitement cet été, son entourage fait le point sur les pistes de l’international argentin concernant son avenir.

Lionel Messi ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Désireux de quitter le FC Barcelone, l’international argentin a fait savoir à la direction des Blaugrana qu’il souhaitait quitter le Barça cet été, en utilisant la clause lui permettant de se libérer de son engagement avec le club catalan. Le bras de fer continuerait avec Josep Maria Bartomeu, puisque le président barcelonais ne souhaite pas laisser partir la Pulga aussi facilement. Pendant ce temps, les clubs gravitent autour de l’international argentin, et le clan Messi fait le point concernant son avenir…

«Pourquoi ne pas imaginer Messi en Italie ?»