Mercato - Barcelone : Sergio Ramos prend position dans le feuilleton Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 23h30 par D.M.

Adversaire de Lionel Messi sur le terrain, Sergio Ramos espère que le joueur argentin restera au FC Barcelone la saison prochaine.

Ça sent la fin pour Lionel Messi au FC Barcelone. Arrivé enfant en Catalogne, le joueur argentin serait sur le point de quitter son club de toujours. L’attaquant aurait déjà fait part de ses envies d'ailleurs à ses dirigeants via burofax et a séché les deux derniers entraînements organisés par Ronald Koeman. Lionel Messi voudrait résilier son engagement avec le FC Barcelone grâce à une clause présente dans son contrat et privilégierait plutôt un départ vers Manchester City. Le PSG, la Juventus et l’Inter semblent distancés, mais garderaient un œil sur ce dossier.

« Il a gagné le droit de décider de son avenir »