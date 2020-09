Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Barcelone : Une arrivée de Messi au Real Madrid ? L’incroyable réponse de Kroos

Publié le 2 septembre 2020 à 23h00 par D.M.

Questionné sur l’avenir de Lionel Messi, Toni Kroos a indiqué qu’il ne regrettera pas son départ avant d’évoquer une possible arrivée de l’Argentin au Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, le feuilleton Neymar avait attiré l’attention. Cette année, c’est l’avenir de Lionel Messi qui est sur toutes les bouches. L’Argentin voudrait résilier son contrat et quitter le FC Barcelone cet été. Une décision qui serait irréversible et qui pourrait provoquer un énorme tremblement de terre sur le marché des transferts. Manchester City serait le mieux placé pour accueillir Lionel Messi, mais le PSG, la Juventus et l’Inter resteraient à l’affût. Grand rival du FC Barcelone, le Real Madrid ne se serait pas positionné dans ce dossier.

« Une arrivée de Messi au Real Madrid ? Je ne pense pas »