Mercato - Barcelone : Messi sur le départ à cause de… Griezmann et Neymar ?

Publié le 2 septembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 2 septembre 2020 à 18h36

Entre Josep Maria Bartomeu et Lionel Messi, le contact est rompu. L’Argentin n’aurait pas digéré certains comportements de son président notamment au moment du transfert d’Antoine Griezmann. Par ailleurs le transfert avorté de Neymar aurait laissé des traces.

« L’avenir au Barça ? Difficile, difficile ». Interrogé sur l’avenir de son fils au FC Barcelone, Jorge Messi a laissé entendre qu'il ne portera pas les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Arrivé en Catalogne enfant, l’Argentin serait déterminé à quitter le club blaugrana lors de ce mercato estival et rejoindre une nouvelle équipe. Lionel Messi voudrait partir en tant qu’agent libre et privilégierait plutôt un départ vers Manchester City, même si le PSG, la Juventus ou encore l’Inter resteraient en embuscade. L’impensable pourrait donc se produire cet été et un départ de la star argentine pourrait être lourde de conséquences pour la direction actuelle du FC Barcelone. Sous le feu des critiques, Josep Maria Bartomeu considérerait que la clause de Lionel Messi n’est plus valide et attendrait 700M€ pour le laisser filer cet été. Une position radicalement opposée à celle du joueur et qui pourrait compliquer un peu plus la relation entre les deux parties.

Le mensonge de Bartomeu sur Griezmann n’est pas passé

Selon la presse espagnole, la relation entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu serait loin d’être idéale. Selon les informations de la Cadena SER , le joueur argentin refuserait de s’entretenir avec son président. En effet, selon le média, l a Pulga n’aurait pas digéré le comportement de son président notamment lors de l’arrivée au FC Barcelone d’Antoine Griezmann. Lors de l’été 2019, Lionel Messi aurait demandé à Josep Maria Bartomeu s’il avait fait signer l’attaquant français. Le responsable lui aurait alors indiqué que ce n’était pas le cas en prétextant que la clause libératoire du joueur n’était pas descendue de 200 à 120M€. Or, la presse espagnole avait confirmé quelques jours plus tard la signature d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. A en croire la Cadena SER , cet épisode a marqué une rupture. Lionel Messi aurait définitivement perdu confiance en Josep Maria Bartomeu qui n'avait, en plus, pas réussi à ramener Neymar en Catalogne durant cette période..

Pour Messi, le Barça n'a pas fait assez d'effort pour ramener Neymar