Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour le successeur de Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 15h00 par A.C.

Avec le possible départ de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait se tourner vers Paulo Dybala. Ce dernier semblait parti pour prolonger à la Juventus... mais les choses ne semblent pas avancer.

Ce mercato devrait tourner autour du feuilleton Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en 2021, le sextuple Ballon d’Or souhaite quitter le FC Barcelone. Forcément, il faudra le remplacer et plusieurs noms ont été évoqués. C’est notamment le cas de Paulo Dybala ! Argentin lui aussi, le numéro 10 de la Juventus a un profil très proche de Messi et pourrait donc être la meilleure solution pour le Barça. Ces derniers jours, la presse italienne et notamment Il Corriere dello Sport , assurait toutefois que Dybala devrait prolonger son contrat avec la Juve.

La prolongation de Dybala au point mort ?