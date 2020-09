Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Tout n’est pas noir pour Antoine Griezmann

Publié le 1 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ayant connu un premier exercice difficile au FC Barcelone où il n’a pas évolué à sa position préférentielle, Antoine Griezmann peut se rassurer concernant l’Équipe de France comme l’a déclaré le sélectionneur Didier Deschamps.

Malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone cette saison, bilan similaire à celui de Neymar lors de sa première année au Barça , Antoine Griezmann a paru en difficulté en ce qui concerne son intégration à la philosophie catalane et au jeu blaugrana. Son ancien agent en conseiller Eric Olhats a d’ailleurs récemment assuré qu’en interne, Griezmann se montrait catégorique en révélant ne pas pouvoir une autre saison comme celle-ci. Sur le côté gauche au FC Barcelone, Antoine Griezmann va-t-il continuer à évoluer à cette position même en Équipe de France ? Sûrement pas pour Didier Deschamps.

« En tout cas, avec moi, tout est clair »