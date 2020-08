Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Didier Deschamps vole au secours d'Antoine Griezmann !

Publié le 31 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Acheté pour 120M€ à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann sort d’une saison compliquée avec le FC Barcelone. Néanmoins, le champion du monde a la certitude qu’il pourra toujours compter sur le soutien de son sélectionneur.

Auteur de seulement 9 buts et 4 passes décisives en 35 apparitions en championnat, Antoine Griezmann a déçu pour sa première saison en Catalogne au vu de son statut et de l’argent investi par le FC Barcelone. Si l’hypothèse d’un départ est, logiquement, vite arrivée sur la table, Ronald Koeman, le nouveau coach du Barça espère pouvoir le relancer dès la saison prochaine.

« On en a parlé ensemble »