Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'inquiétude de ce joueur du Barça sur le feuilleton Messi...

Publié le 2 septembre 2020 à 7h30 par H.G.

Dans un contexte où Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone dès cet été, Frenkie de Jong n’a pas caché son inquiétude face à cette situation.

Vingt ans après son arrivée dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, Lionel Messi a pris la décision de quitter son club de toujours dès cet été, à un an du terme de son contrat. L’annonce de son burofax transmis au service juridique du Barça a fait l’effet d’une bombe sur la planète football tant l’Argentin est l’homme providentiel des Catalans depuis plus d’une décennie. Et bien que rien ne soit encore réglé pour l’heure, un bras de fer s’étant enclenché entre Josep Maria Bartomeu et Lionel Messi, la situation inquiète naturellement au plus haut point les observateurs du FC Barcelone. Plus encore, cette inquiétude touche même les joueurs, et notamment Frenkie de Jong, qui a logiquement expliqué qu’un éventuel départ de La Pulga serait un énorme coup dur pour le Barça, tout en disant espérer qu’il soit toujours présent dans l’effectif après la trêve internationale.

« C'est un peu le chaos maintenant au club »