Mercato - ASSE : Hamouma affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 2 septembre 2020 à 23h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2021, Romain Hamouma espère poursuivre sa carrière à l’ASSE. Arrivé à Saint-Etienne en 2012, le joueur attend désormais un geste de ses dirigeants.

L’ASSE veut profiter de ce mercato pour faire le grand ménage au sein de son effectif. Claude Puel aurait dressé une liste noire sur laquelle figure plusieurs cadres du vestiaire à l’instar de Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila ou encore Wahbi Khazri. Autrement dit, ces joueurs pourraient quitter l’ASSE cet été en cas d’offre satisfaisante. En délicatesse financière, le club stéphanois pourrait également se séparer de Romain Hamouma, sous contrat jusqu’en 2021, afin de renflouer ses caisses.

« Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE »