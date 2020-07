Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier Hamouma relancé par un club de Ligue 1 ?

Publié le 1 juillet 2020 à 20h15 par La rédaction

Pensionnaire de l’AS Saint-Etienne depuis son arrivée en 2012 en provenance de Caen, Romain Hamouma pourrait quitter les Verts dans les prochaines semaines. L’ailier français serait effectivement en contact avec un club de Ligue 1.

Extrêmement touché par la crise financière à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, l’AS Saint-Etienne pourrait faire le grand ménage cet été dans le but de réduire la masse salariale du club. De plus, comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a plusieurs moi, Claude Puel souhaite redessiner les contours de son effectif et aurait la ferme intention de se séparer de certains cadres. Ainsi, Romain Hamouma pourrait quitter les Verts cet été à une année du terme de son contrat. Un club de Ligue 1 serait effectivement intéressé.

Hamouma ciblé par Lorient ?