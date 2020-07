Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un pépite de Setién serait très proche du départ !

Publié le 2 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

De retour de prêt du Schalke 04, Juan Miranda ne devrait pas rester très longtemps au FC Barcelone. Le club catalan serait effectivement prêt à se séparer de sa pépite dans les prochaines semaines.

Formé au FC Barcelone depuis ses 14 ans, Juan Miranda a pris la direction de Schalke 04 l’été dernier dans le cadre d’un prêt dans l’objectif de gagner en expérience. A 20 ans, le jeune latéral espagnol est apparu à 12 reprises sous les couleurs du club bleu de la Ruhr toutes compétitions confondues cette saison. Le club allemand ne semble pas avoir Miranda dans ses plans et si l’on en croit ses informations, le jeune joueur du FC Barcelone devrait retourner en Espagne cette semaine, pour très vite repartir...

Miranda vers un départ définitif ?