Mercato - OM : Le clan Maxime Lopez lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 2 septembre 2020 à 21h15 par D.M.

L’agence Wasserman, qui gère les intérêts de Maxime Lopez, a confirmé que le joueur aimerait évoluer au sein du championnat espagnol.

Le milieu de terrain de l’OM pourrait prochainement changer de visage puisque plusieurs départs sont espérés d’ici la fin du mercato. En effet, le club marseillais rencontre de gros problèmes financiers et cherche à renflouer ses caisses en vendant des joueurs. Comme annoncé par le 10 Sport le 8 août dernier, le dossier Morgan Sanson est le plus chaud et le joueur figure sur les tablettes d’Arsenal. Formé à l’OM, Maxime Lopez pourrait imiter son coéquipier et plier bagages lors de ce mercato estival. D’autant plus que le joueur a entamé sa dernière année de contrat avec son équipe formatrice.

« Il adorerait jouer en Liga »