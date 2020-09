Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Guardiola… Le feuilleton Aouar prend une tout autre tournure !

Publié le 3 septembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Houssem Aouar figurerait également sur les tablettes de la Juventus et de Manchester City. Mais le feuilleton Lionel Messi redistribuerait en partie les cartes.

En quête d’un milieu de terrain en marge du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre prochain, le PSG songe à Houssem Aouar. Le10sport.com vous révélait en exclusivité cette information au mois de janvier. Entre temps, le club de la capitale a vu la Juventus et Manchester City auraient fait irruption dans le dossier Aouar. Cependant, ces derniers temps, entre le Covid-19 et la crise qu’il a engendré ainsi que le feuilleton Lionel Messi, la donne aurait changé pour la Juve et les Skyblues dans le dossier Aouar.

« Le candidat principal reste Manchester City, mais… »