Mercato - OM : Longoria ne s’est pas trompé avec cette nouvelle recrue !

Publié le 2 septembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Recruté gratuitement en début de semaine, Yuto Nagatomo (33 ans) dispose des qualités et de l’état d’esprit nécessaires pour réussir à l’OM selon son ancien entraîneur à l’Inter.

André Villas-Boas ne s’en est jamais caché. Lors de diverses sorties médiatiques ces derniers mois, l’entraîneur de l’OM a souligné l’importance de recruter un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi ainsi qu’un attaquant. Pour ce qui est de l’arrière gauche, c’est désormais chose faite depuis lundi. Libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray, Yuto Nagatomo (33 ans) a signé un bail d’une saison avec l’OM. Passé par l’Inter de 2011 à 2018, l’international japonais est arrivé sous l’ère Andrea Strammacioni. Un entraîneur qui ne dit que du bien du latéral gauche qui devrait selon lui se faire accepter à l’OM.

« Il incarne parfaitement l'esprit que les supporters de l'OM veulent voir de la part de leurs joueurs »