Mercato - PSG : Tout les feux au vert pour Leonardo, avec Neymar ?

Publié le 3 septembre 2020 à 8h15 par A.C. mis à jour le 3 septembre 2020 à 8h20

Déterminé à prolonger Neymar, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, Leonardo pourrait voir la chance lui sourire.

C’est ce qu’on appelle un changement radical. Il y a tout juste un an, Neymar sortait de longs mois de bras de fer avec le Paris Saint-Germain, qu’il souhaitait quitter pour retrouver le FC Barcelone. Détesté et copieusement sifflé par les supporters à l’époque, le Brésilien est désormais redevenu la star de l’équipe. Ses prestations en Ligue des Champions, en dépit de cette finale ratée, ont impressionné les fans, qui ont changé d’avis à son sujet. De plus, comme nous vous l’avons révélé, Neymar n’a jamais été aussi heureux au PSG et Leonardo se frotte les mains, en vue d’une possible prolongation.

La prolongation de Neymar, le grand objectif de Leonardo