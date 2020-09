Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a toujours une opportunité pour une belle vente !

Publié le 3 septembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Indésirable du côté du Real Madrid, Luka Jovic a connu une première saison chez les Merengue très compliquée. L’international serbe serait dans le viseur de plusieurs clubs européens, et le buteur de la Casa Blanca aurait toujours une piste concernant son avenir…

Luka Jovic n’entrerait plus dans les plans de Zinedine Zidane pour cette nouvelle saison de Liga. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort contre 60M€, l’international serbe était précédé d’une réputation de serial buteur, lui qui accumulait les pions en Bundesliga et en Europa League avec la bonne campagne de Francfort il y a maintenant 2 saisons. Cependant, le buteur Merengue n’a pas convaincu cette année, avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Et il aurait aujourd’hui une porte de sortie, alors qu’il ferait partie des indésirables de Zinedine Zidane…

Le Milan AC toujours là ?