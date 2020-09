Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le calvaire de Zidane est loin d’être terminé avec Bale…

Que ce soit au niveau de la direction ou du staff technique, on veut se débarrasser de Gareth Bale, trop cher et trop peu utilisé par Zinedine Zidane. Mais le Real Madrid se heurte à un os avec l’international gallois.

Gareth Bale (31 ans) n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était à Tottenham et même à ses premières saisons au Real Madrid. Un temps indiscutable et formant un trio redoutable avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le Gallois fait désormais plus parler de lui pour ses parties de golf et des malaises en interne. Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, l’ailier du club merengue se sent bien au sein de la capitale espagnole et n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs. Son agent Jonathan Barnett n’a cessé de le rabâcher ces dernières semaines en assurant d’ailleurs qu’il n’y avait pas de problèmes avec Zinedine Zidane. « Gareth va bien. Il a encore deux ans de contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part. Il est toujours aussi bon que n’importe quel joueur du Real Madrid. Bien sûr, il y a eu des intérêts, mais il y a peu de clubs dans le monde qui peuvent se l’offrir. C’est dommage qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid actuellement, mais il ne va pas partir » . Un message clair de Barnett qui semble avoir dit vrai concernant les intérêts que Bale susciterait à travers l’Europe et le monde. D’après la presse espagnole, le Jiangsu Suning était prêt à lui offrir un salaire annuel de 25M€, mais le Real Madrid avait refusé, exigeant une indemnité de transfert trop importante aux yeux de la formation chinoise. Résultat ? Gareth Bale est resté et compte bien mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid.

Une réunion au sommet…

Afin de remédier à cette situation délicate pour le Real Madrid où Gareth Bale est devenu indésirable à tous les étages du club, les dirigeants de la Casa Blanca devraient très prochainement s’entretenir avec Jonathan Barnett. Le but de cette entrevue serait de permettre aux deux parties de trouver un terrain d’entente pour négocier le départ du Gallois selon Marca . Cependant, les offres ne seraient pas légion en l’état actuel des choses. Et en plus de ce problème là, le Real Madrid devrait éprouver les pires difficultés à obtenir l’aval du clan Bale pour un éventuel transfert.

…vouée à l’échec