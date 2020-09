Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Quand Pierre Ménès imagine Ruffier... au PSG !

Publié le 3 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que la situation entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier est critique, Pierre Ménès a évoqué une hypothétique arrivée du portier de 33 ans au PSG.

La fracture entre l’ASSE et Stéphane Ruffier semble plus que jamais réelle. Écarté du groupe professionnel par Claude Puel depuis février dernier, l’ancien international français a très mal vécu le fait de passer gardien numéro 2 derrière Jessy Moulin. La tension serait montée entre le portier de 33 ans et son entraîneur, si bien que le club a prononcé une mise à pied du joueur en juillet dernier avant de le réintégrer dans le groupe. Toutefois, Ruffier cumule depuis les sanctions et les rappels à l’ordre, tout comme les clashs avec Claude Puel, qui déclarait récemment que le gardien emblématique des Verts s’était « mis hors-jeu » . En fin de contrat en 2021, un départ cet été semble plus que probable, alors que Pierre Ménès a évoqué une arrivée au PSG en tant que numéro 2.

« Pas sûr qu’au niveau état d’esprit ça soit la meilleure idée surtout en ce moment »