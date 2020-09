Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Payet revient sur son arrivée avortée… au PSG !

Publié le 3 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Désormais lié « à vie » à l’OM, Dimitri Payet aurait pu connaître un avenir bien différent, alors qu’en 2011, il aurait pu rejoindre le grand rival du club phocéen : le PSG.

Dimitri Payet aurait pu connaître une carrière bien différente. En 2011, le milieu offensif français quitte l’ASSE pour rejoindre le LOSC. 2 ans plus tard, il rejoindra l’OM, où il tombera amoureux du club phocéen. Cependant, son destin aurait pu être bien différent, en 2011, lorsqu’il aurait pu rejoindre le plus grand rival de l’OM : le PSG. Et ce dernier, désormais lié à l’OM « à vie », a vu son arrivée au PSG être avortée par un certain Leonardo…

«Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon»