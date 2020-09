Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 2 septembre 2020 à 17h45 par A.C.

A la recherche d’un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo aurait bien activé une piste, en Serie A.

Après une dernière campagne, Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain. Il a d’ailleurs déjà rebondi, puisqu’il a signé en faveur de Chelsea. Du côté du PSG, on n’a toutefois pas encore tourné la page. Leonardo doit en effet trouver un successeur à l’ancien capitaine du PSG, surtout que le jeune et prometteur Tanguy Kouassi a filé au Bayern Munich. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, comme Kalidou Koulibaly et Dayot Upamecano. Le premier semble toutefois se diriger vers Manchester City et le second pourrait couter très cher.

L’Inter réclamerait 50M€ pour Skriniar !