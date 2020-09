Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 2 septembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Afin de combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar qui pourrait ne plus faire partie des plans d’Antonio Conte. Mais le directeur sportif de l’Inter a mis un terme aux espoirs du PSG pour le Slovaque.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG, faute d’avoir pu trouver un accord avec Leonardo pour une prolongation de contrat. Plus qu’un simple défenseur central de renom, le club de la capitale a perdu son capitaine. Pour le remplacer, le directeur sportif du PSG souhaiterait recruter un cador. C’est pourquoi des noms comme Kalidou Koulibaly, Dayot Upamecano ou encore Milan Skriniar auraient été cochés par la direction parisienne. Cependant, et ce bien que le coach nerazzurri Antonio Conte ne ferait pas de lui un membre indispensable de sa défense, l’Inter n’envisagerait en aucun cas un départ de l’international slovaque de 25 ans. Du moins pour cette fenêtre des transferts.

« On mise sur lui pour le présent et l’avenir »