Mercato - PSG : La prochaine destination d’Areola se précise !

Publié le 2 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

De retour de prêt du Real Madrid, Alphonse Areola n’entre pas dans les plans du PSG pour l’avenir. Et le gardien français, malgré son attirance pour la Premier League, pourrait bien se rapprocher de Rennes dans les prochains jours.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Alphonse Areola (27 ans) a t-il pour autant un avenir au sein du PSG ? Barré par le recrutement de Keylor Navas en toute fin de mercato estival 2019, le gardien français avait finalement prêté pour une saison au Real Madrid, où il a tenu le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Désormais de retour au PSG, Areola n’entre toujours pas dans les plans de Thomas Tuchel, et sa prochaine destination semble se préciser…

Rennes à fond sur Areola