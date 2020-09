Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans cette opération, Leonardo n’a plus rien à espérer…

Publié le 2 septembre 2020 à 5h15 par Th.B.

Pour la succession de Thiago Silva, le PSG pense déjà de longs mois à Kalidou Koulibaly. Cependant, le Sénégalais se dirigerait vers Manchester City.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG à la fin de son contrat afin de s’engager avec Chelsea. À présent, Leonardo va devoir lui dénicher un successeur. Plusieurs pistes ont été activées par le club parisien à l’image de Milan Skriniar, de Dayot Upamecano ou encore Kalidou Koulibaly. Mais ce dernier aurait déjà fait son choix pour son avenir.

Koulibaly à City, c’est quasiment bouclé