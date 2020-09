Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a recalé un joueur de Premier League !

Publié le 2 septembre 2020 à 22h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes. Cependant, Leonardo aurait refusé d'explorer le dossier Guendouzi dont le nom a été soufflé au directeur sportif du PSG par son agent.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain est clairement de dénicher au moins un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été activées ces dernières semaines. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo s'est notamment renseigné récemment au sujet de Marcelo Brozovic (Inter Milan). La priorité du directeur sportif du PSG reste toutefois d'attirer Sergej Milinkovic-Savic, un dossier qui reste très onéreux. Dans le même temps, Leonardo refuse même certains profils.

Guendouzi proposé à Leonardo, mais...