Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge concrètement dans le feuilleton Messi !

Publié le 3 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de Manchester City, Lionel Messi devrait rapidement recevoir la visite du directeur sportif mancunien à Barcelone.

Ne se considérant plus comme un joueur du FC Barcelone, en témoignent ses refus de se présenter pour les tests PCR dans le cadre du Covid-19, ou encore de participer aux séances d’entraînement, Lionel Messi se rapprocherait toujours un peu plus d’un départ du Barça . Son père a atterri ce mercredi à Barcelone dans l’espoir de trouver un terrain d’entente avec les dirigeants blaugrana pour faciliter sa sortie. Et Manchester City ferait plus que de l’observation dans ce dossier.

City va se rendre à Barcelone !