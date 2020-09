Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de l’OM pourrait débloquer le mercato de Puel !

Publié le 3 septembre 2020 à 5h15 par A.M.

Désormais barré par la concurrence à son poste avec l'arrivée de Yuto Nagatomo, Christopher Rocchia devrait quitter l'OM, et l'ASSE pourrait en profiter.

Alors que le recrutement de l'OM avance, côté départs, ça bouge beaucoup moins. Toutefois, récemment, André Villas-Boas confirmait qu'il comptait se séparer de Christopher Rocchia : « On cherche un latéral gauche. J'avais laissé une porte ouverte à Rocchia mais avec sa blessure au genou, il n'a pas fait une bonne présaison. On continue à chercher des options à ce poste. On va chercher des options pour Rocchia et son agent est déjà au courant de la situation ». Et avec l'arrivée de Yuto Nagatamo, ce départ se confirme plus jamais.

L'ASSE s'intéresse à Nagatomo