Mercato - PSG : Leonardo est sur le point de régler ce dossier chaud !

Publié le 3 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Parmi les priorités érigées par Leonardo cet été, le recrutement d'un latéral droit est une urgence. Et le directeur sportif du PSG semble être passé à l'action.

Le mercato fermera ses portes dans un mois, et pour le moment, le Paris Saint-Germain n'a enregistré aucun renfort. Mais bien évidemment, cela va bouger d'ici le 5 octobre. Et pour cause, le club de la capitale a besoin de nombreuses recrues puisqu'un milieu de terrain au moins est attendu tout comme un défenseur central voire un attaquant. Mais le poste à renforcer en priorité semble être celui de latéral droit. Et pour cause, suite au départ de Thomas Meunier, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif du PSG. Mais Leonardo a décidé de s'activer.

Ça bouge pour le poste de latéral droit