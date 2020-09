Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a bien réalisé un très joli coup !

Publié le 3 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'OM a attiré Yuto Nagatomo. Un choix qui a fait débat, mais Andrea Strammacioni, son entraîneur à l'Inter Milan, estime que c'est une excellente affaire.

Depuis plusieurs mois, l'Olympique de Marseille cherche à recruter un latéral gauche afin d'assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi. Et après s'être cassé les dents sur de nombreuses pistes, le club phocéen a finalement officialisé l'arrivée de Yuto Nagatomo qui a débarqué libre. Un choix qui a été vivement commenté compte tenu de l'âge du joueur (33 ans), mais également de son manque de rythme alors que Galatasaray avait décidé de ne pas le conserver. Malgré tout, Andrea Strammacioni, son entraîneur à l'Inter Milan, assure que l'OM ne s'est pas trompé.

«Yuto est un professionnel exemplaire»