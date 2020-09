Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Rocchia livre ses vérités sur son départ !

Publié le 2 septembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors qu’il devrait quitter l’Olympique de Marseille sous peu, l’entourage de Christopher Rocchia est sorti du silence sur la situation du jeune défenseur Olympien.

Le premier départ de la saison pourrait ne pas être celui que l’on attendait le plus à Marseille. De retour à l’OM après un an et demi de prêt en Ligue 2, du côté de Sochaux, Christopher Rocchia s’apprête à quitter le club. Blessé au genou début juillet, le jeune latéral gauche n’a pas su saisir la chance que lui a accordée André Villas-Boas en présaison et n’entre ainsi pas dans les plans du technicien portugais, qui a préféré s’appuyer sur l’expérience que peut apporter un Yuto Nagatomo. Courtisé par plusieurs clubs en France (Troyes, Saint-Etienne) et à l’étranger (Lucerne, Heerenveen), le défenseur de 22 ans devrait être en mesure de rebondir rapidement. Un départ sans rancune pour le joueur formé à l’OM.

« Il n'éprouve aucune rancœur et n'en veut à personne »