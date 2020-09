Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'ASSE voudrait recruter un joueur de Villas-Boas !

Publié le 2 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors qu’André Villas-Boas a récemment déclaré qu’il ne comptait pas sur Christopher Rocchia pour la saison à venir, le jeune latéral gauche de l'OM devrait faire ses valises, et attise les convoitises.

Un pur produit de la Commanderie s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille. À 22 ans, Christopher Rocchia n’entre pas dans les plans de son entraîneur André Villas-Boas et devrait faire ses valises sous peu. À la recherche d’un défenseur gauche, l’entraîneur portugais a préféré s’appuyer sur l’expérience en recrutant Yuto Nagatomo, et cherche ainsi une porte de sortie pour Rocchia. Prêté à Sochaux depuis janvier 2019, le jeune Olympien s’est blessé au genou début juillet, et n’a ainsi « pas fait une bonne présaison » selon son entraîneur. En fin de contrat en 2021, Rocchia attise les convoitises.

Des pistes en France et à l'étranger pour Rocchia