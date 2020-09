Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le clan Higuain confirme un départ !

Publié le 2 septembre 2020 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2020 à 8h57

Nicolas Higuain, frère et agent de Gonzalo Higuain, a confirmé que l’attaquant argentin devrait quitter la Juventus cet été.