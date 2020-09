Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une autre piste étudiée par Leonardo après Bellerin ?

Publié le 2 septembre 2020 à 10h15 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit, Leonardo semble multiplier les pistes pour renforcer l’effectif actuel du Paris Saint-Germain.

Avec le départ de Thomas Meunier, le poste de latéral droit doit clairement être renforcé, cet été ? Thilo Kehrer ne semble en effet pas faire l’unanimité et Leonardo a ainsi activé une piste de renom, avec Hector Bellerin. Plusieurs sources en Angleterre assurent que le jouer d’Arsenal est la priorité du PSG. The Guardian va même plus loin, en annonçant une offre de 25M€, plus 5,6M€ de bonus, faite par le PSG pour l’international espagnol. Ce dernier ne dirait pas non à un nouveau challenge, à 25 ans.

Leonardo aurait activé une autre piste en Premier League