Mercato - Barcelone : Le terrible constat de cette star de Koeman sur le «chaos» au Barça !

Publié le 3 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise sans précédent, Frenkie De Jong n'hésite pas à parle de «chaos» en interne.

Depuis quelques semaines, la crise au FC Barcelone a pris une ampleur sans précédent. En janvier dernier, Quique Setién avait déjà remplacé Ernesto Valverde sur le banc catalan, mais depuis l'humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8) en quart de finale de la Ligue des Champions, la crise a atteint son paroxysme. Quique Setién a été démis de ses fonctions, remplacé par Ronald Koeman, tandis qu'Eric Abidal a démissionné de son poste de secrétaire technique. Mais surtout, il y a une semaine, Lionel Messi a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le Barça. Bref, c'est le chaos en coulisse comme le souligne Frenkie De Jong.

«C’est le chaos, il se passe beaucoup de choses»