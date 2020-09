Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a eu chaud dans cette grosse opération

Publié le 3 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Recherchant à tout prix à recruter un latéral gauche afin de faire souffler Jordan Amavi cette saison, l’OM est parvenu à attirer Yuto Nagatomo dans ses filets. Mais le Japonais a fait une révélation importante.

Cette saison, l’OM va disputer la Ligue des champions alors que le club phocéen n’avait aucune compétition européenne la saison passée. Afin de pouvoir être compétitif sur tous les tableaux, André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il fallait recruter en attaque et au poste de latéral gauche. Yuto Nagatomo est arrivé, mais la donne aurait pu changé selon le principal intéressé.

Nagatomo révèle d’autres intérêts