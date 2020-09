Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas passé proche d’un échec avec Nagatomo ?

Publié le 2 septembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Arrivé libre à l’OM, Yuto Nagatomo confie pourtant qu’il était très courtisé cet été, et André Villas-Boas aurait donc pu passer à côté de sa dernière recrue.

En quête d’un nouveau latéral gauche d’expérience et capable de venir concurrencer Jordan Amavi, l’OM a réussi un nouveau coup à 0€ cet été en bouclant l’arrivée de Yuto Nagatomo (33 ans), qui débarque libre en provenance de Galatasaray. Le latéral gauche japonais a été présenté en conférence de presse ce mercredi, et malgré les autres prétendants dont il disposait sur le marché, Nagatomo a confié pourquoi il avait accepté de signer à l’OM en tant que remplaçant.

« D’autres équipes me voulaient… »