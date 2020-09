Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sakai a rendu un fier service à Villas-Boas !

Publié le 3 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Présenté à la presse ce mercredi, la nouvelle recrue de l'OM Yuto Nagatomo a évoqué le rôle crucial d’Hiroki Sakai dans son arrivée à Marseille.

A la recherche depuis de nombreux mois d’une doublure à Jordan Amavi, l’OM a enfin trouvé la perle rare. Ce mardi, le club marseillais a officialisé l’arrivée de Yuto Nagatomo qui viendra renforcer le côté gauche de la défense. Arrivé libre à Marseille, le Japonais est la troisième recrue de l’OM après Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Présenté à la presse, ce mercredi, Yuto Nagatomo est revenu sur son transfert : « D'autres équipes me voulaient, mais jouer à l'OM est un rêve. Dès que j'ai eu l'offre de mon agent, j'ai dit oui. Je suis quelqu'un de professionnel. Je m'entraîne beaucoup, je me suis entretenu. Même si j'ai 34 ans, je peux encore beaucoup courir. Je n'ai pas peur de la pression, j'aime ça. »

« Il m'a dit que l'OM était un grand club et qu'il y avait une ambiance positive »