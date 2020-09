Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un coup de pression pour le mercato !

Publié le 3 septembre 2020 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur la fin du mercato de l'OM, Eric Di Meco estime que le club phocéen doit absolument recruter un attaquant avant le 5 octobre.

« Non, on ne cherche pas le même profil. On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat, un joueur libre, je pense qu'on a l'argent pour investir dans ce poste. On a encore des options avec Valère et Marley mais on cherche un autre attaquant ». André Villas-Boas l'a assuré, cette fois-ci, il faut que l'OM investisse sur le poste d'attaquant après avoir attiré trois joueurs sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert (Gueye, Balerdi et Nagatomo). Il faut dire que le technicien portugais ne compte plus sur Kostas Mitroglou et Valère Germain ne possède pas le profil idéal pour évoluer seul en pointe. Par conséquent, Eric Di Meco pense également que l'OM doit recruter un joueur capable d'épauler et suppléer Dario Benedetto.

Di Meco réclame l'arrivée d'un attaquant