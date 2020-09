Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi dans l'impasse ?

Publié le 3 septembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’hier avait lieu la réunion au sommet entre Jorge Messi et Josep Maria Bartomeu, aucune issue n’aurait été trouvé, laissant Lionel Messi dans une impasse.

La fracture entre Lionel Messi et le FC Barcelone semble désormais plus réelle que jamais, et rien ne laisse paraître un retour en arrière de l’Argentin. La Pulga , qui a indiqué aux dirigeants catalans sa volonté de quitter le club, a décidé de ne pas se présenter lors des de la reprise de l’entrainement des Blaugrana . Josep Maria Bartomeu est pointé du doigt comme principal responsable, alors que le sextuple Ballon d’Or lui reproche notamment de lui avoir promis qu’il ne signerait pas Antoine Griezmann. Alors qu’a eu lieu hier la réunion tant attendue entre Jorge Messi et Josep Maria Bartomeu, les différentes parties ne seraient pas plus avancées, bien au contraire.

Bartomeu reste inflexible