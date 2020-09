Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dés seraient jetés pour Maxime Lopez

Publié le 4 septembre 2020 à 10h15 par Th.B.

Figure forte du lancement du Champions Project de l’OM à l’automne 2016, Maxime Lopez (22 ans) en fait pas partie des plans d’André Villas-Boas. À quelques mois de l’expiration de son contrat, aucune offre n’aurait été formulée par ses dirigeants.

Et si Maxime Lopez allait voir ailleurs d’ici la clôture du mercato estival, à savoir le 5 octobre prochain ? Formé à l’OM et ayant fait ses premiers pas au sein du groupe phocéen assez tôt, le milieu de terrain de 22 ans a vu son importance diminuer depuis la nomination d’André Villas-Boas à la tête de l’effectif marseillais. En effet, au sein de la hiérarchie dans l’entrejeu, le Français n’est plus qu’un second couteau. Selon La Provence , il ferait partie des cinq joueurs à vendre en priorité avant la fin de la session estivale des transferts. De son côté, le joueur ne serait pas contre un départ, son clan ayant récemment fait savoir qu’il appréciait la Liga. Un départ se préciserait les jours passant.

Pas dans les plans de Villas-Boas, le sort de Lopez en serait jeté