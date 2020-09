Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ se précise !

Publié le 4 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, Maxime Lopez est annoncé avec insistance sur le départ. Et un membre de son entourage a confirmé son probable transfert vers l’Espagne…

Parmi les joueurs de l’OM qui sont annoncés comme candidats au départ, Maxime Lopez figure parmi les favoris. Le milieu de terrain marseillais, qui ne fait pas office de titulaire aux yeux d’André Villas-Boas, n’a plus qu’une année de contrat du côté du Vélodrome, et il est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Séville. Lopez pourrait donc prendre la direction de l’Espagne, et son entourage a confirmé cette tendance.

« Il adorerait la Liga »