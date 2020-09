Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi reçoit un précieux conseil...

Publié le 4 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Premier départ de l’ère Ronald Koeman, Ivan Rakitic s’est exprimé sur la situation de Lionel Messi, qui semble déterminé à claquer la porte.

Après six ans au FC Barcelone, Ivan Rakitic a fait son retour au FC Séville, récent vainqueur de l’Europa League. Placé sur la liste des indésirables par Ronald Koeman, le milieu de 32 ans est le premier grand départ de ce nouveau cycle. Un départ qui devrait en entraîner d’autres, à l’image de Luis Suarez que l’on annonce proche de la Juventus... mais également Lionel Messi ! Ce dernier aurait en effet annoncé au Barça son souhait de quitter le club, à un an de la fin de son contrat. Coéquipier de Lionel Messi pendant six saisons, Rakitic s’est exprimé sur la situation que traverse la Pulga .

« La première option devrait toujours être le Barça »