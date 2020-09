Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu mettrait la pression sur Messi !

Publié le 3 septembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Après une réunion au cours de laquelle l’atmosphère aurait été bonne avec Jorge Messi, le FC Barcelone déciderait de laisser Lionel Messi agir. Le plan des dirigeants du Barça serait toujours clair : le prolonger.

Feuilleton Lionel Messi, saison 2, épisode 2. Après l’arrivée de Jorge Messi à Barcelone mercredi, le père et représentant de l’Argentin s’est entretenu avec les dirigeants blaugrana dans l’optique de trouver un terrain d’entente concernant son départ. Mais au fil de la réunion qui se serait étalée sur une heure et demie, les discussions semblent s’être apaisées et on se dirigerait désormais vers une nouvelle saison du Barça avec Lionel Messi en tant que capitaine de l’équipe. Cependant, l’Argentin n’aurait pas encore pris de décision, et ce serait cette action que la direction du FC Barcelone attendrait avec impatience.

Le Barça attendrait que Messi passe à l’action !