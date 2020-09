Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi proche de trancher pour son avenir ?

3 septembre 2020

Bien que son père n’ait pas fermé la porte au fait qu’il pourrait honorer son contrat jusqu’à son terme, Lionel Messi n’aurait pas encore pris une décision claire concernant son avenir. Une nouvelle réunion serait déjà programmée entre les deux parties.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi aimerait exercer sa clause lui permettant de quitter le club culé à chaque fin de saison, en rompant son bail unilatéralement. Néanmoins, la clause en question aurait expirée depuis le 10 juin selon la direction du FC Barcelone. Et alors que le père et représentant du capitaine du Barça a rencontré les hauts dirigeants du club culé, la possibilité que Messi reste la saison prochaine n’a pas été écartée par son père. Qu’en pense le principal intéressé ?

Messi n’aurait pas encore décidé, mais…