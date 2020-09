Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce scénario improbable se précise pour Messi !

Publié le 3 septembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Lionel Messi semble être prêt à tout pour quitter le FC Barcelone depuis un peu plus d’une semaine désormais. Néanmoins, la réunion entre le père de la star blaugrana et la direction catalane pourrait bien déboucher sur une année supplémentaire de collaboration entre les deux parties.

Tout ça pour ça ? Depuis l’envoi de son burofax la semaine dernière, Lionel Messi fait le tour des journaux, ou plutôt son avenir est le sujet dont tout le monde parle. En effet, le capitaine du FC Barcelone aurait via ce document, fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs à ses dirigeants. Manchester City et le PSG seraient les deux clubs les plus aptes à s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Père et représentant de l’Argentin, Jorge Messi a atterri à Barcelone mercredi et s’est déjà entretenu avec les dirigeants blaugrana. D’ailleurs, il a fait savoir que ladite entrevue s’était « bien passée » . Si bien qu’elle pourrait même déboucher sur un énorme retournement de situation.

Le père de Messi ne ferme pas la porte à l'option Barça

Interrogé par Mediaset , Jorge Messi a confirmé que les discussions avaient été constructives, mais a ajouté un élément qui pourrait absolument tout changer. Alors que le capitaine du FC Barcelone voudrait à tout prix quitter le Barça , n’étant plus en phase avec le projet catalan, Jorge Messi a été questionné par le média soucieux de savoir s’il existait une possibilité que le numéro du Barça reste jusqu’à la fin de son contrat au club, à savoir jusqu’en juin 2021. Ce à quoi le père de Messi a répondu « oui » . Cette simple affirmation conforterait le FC Barcelone dans sa position initiale de vouloir conserver son joyau et d'ouvrir le champ des possibles.

Le FC Barcelone conforté dans ses positions