Mercato - Barcelone : Quand le possible départ de Messi est regretté... par le Real Madrid !

Le départ de Lionel Messi est au cœur de toutes les discussions mercato possibles et imaginables ces dernières semaines. Alors que la question de son avenir ne semble toujours pas réglée, plusieurs joueurs ont tenu à réagir à un potentiel départ de la Pulga, y compris ceux du rival historique, le Real Madrid…

Lionel Messi est au cœur d’un immense torrent médiatique. La semaine dernière, l’international argentin a fait savoir, via un burofax, qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone gratuitement cet été, en activant la clause lui permettant de se libérer de son bail chez les Blaugrana à chaque fin de saison. Demande rejetée par Josep Maria Bartomeu, qui compte bien aller au bras de fer avec la Pulga , estimant que ce dernier ne peut pas lever cette clause, elle qui était active jusqu’au 10 juin dernier. Depuis, le dossier Messi suscite beaucoup d’interrogations et de questions à travers le monde, et les joueurs du grand rival du Barça, au Real Madrid, ne font pas exception. Et ils ne sont pas nombreux à souhaiter un départ de la Pulga …

« Ce serait une grande perte, comme lorsque Cristiano Ronaldo est parti »

Ainsi, dans une interview pour l’AFP , Luka Modric est revenu sur le feuilleton Lionel Messi, affirmant qu’un départ de la Pulga serait un gros coup pour le prestige de la Liga. « Ce serait une grande perte, comme lorsque Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus. On ne peut pas toujours penser au passé, c'est le football, mais en tout cas si cela devait arriver, ce serait un coup dur pour le prestige de la Liga. Nous devons regarder vers l'avenir, il y aura d'autres joueurs qui deviendront des stars. Quand Ronaldo a quitté Madrid, la même chose s'est produite. Le Real a continué sans lui et il en sera de même en cas d'adieu à Messi, tant pour Barcelone que pour la Liga » . Une déclaration qui fait écho à celle de Sergio Ramos, qui estime que ce serait mieux pour le championnat que l’international argentin décide finalement de rester. « C'est une question que nous devons laisser de côté. Cela ne nous concerne pas. Il a gagné le droit de décider de son avenir. Je ne sais pas s'il le fait de la meilleure façon. Pour le football espagnol, pour le Barça et pour nous qui aimons battre les meilleurs, nous aimerions qu’il reste (…) Leo améliore la Liga et son équipe, il rend les Classico plus beaux » expliquait-il dans des propos relayés par AS , lors d’une conférence de presse.

