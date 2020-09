Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi confirme un incroyable rebondissement !

Publié le 3 septembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 septembre 2020 à 13h58

Alors qu’il a exigé son départ du FC Barcelone il y a quelques jours, Lionel Messi pourrait finalement infléchir sa position dans les heures à venir après une réunion infructueuse entre son père et Josep Maria Bartomeu. Rien ne serait encore bouclé pour l’heure, mais la tendance actuelle irait en ce sens avant une réunion prévue ce jeudi entre le joueur et Jorge Messi.

Depuis maintenant plusieurs jours, le feuilleton Lionel Messi donne des sueurs froides à bon nombre d’observateurs du FC Barcelone. Et pour cause, l’enfant sacré du club catalan et homme providentiel des Blaugrana depuis plus d’une décennie a décidé de claquer la porte cet été après une saison cauchemardesque ponctuée par la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2). L’Argentin a adressé un burofax mardi dernier au service juridique du Barça, exigeant ainsi son départ en s’appuyant sur une clause de résiliation de son contrat prévue à cet effet dans son bail. Cependant, les choses ne sont pas si simples, cette clause ayant officiellement expiré le 10 juin dernier, tandis que Josep Maria Bartomeu ne souhaite pas entendre parler d’un départ de Lionel Messi contre moins de 700 M€, soit le montant dissuasif de sa clause libératoire dont la validité est encore incertaine. C’est au coeur de ce brouillard que Jorge Messi, père et représentant du joueur, s’est rendu à Barcelone mercredi pour y rencontrer le président du FC Barcelone en fin de journée. Cependant, sans grande surprise, cette réunion d'une heure et trente minutes n’a débouché sur aucune grande avancée, les deux parties campant sur leurs positions respectives : d’un côté Jorge Messi plaidant la cause des envies de départ de son fils, de l’autre Josep Maria Bartomeu qui a réitéré sa fermeté en proposant même une prolongation de contrat au natif de Rosario pour deux saisons supplémentaires, celui-ci expirant pour l’heure le 30 juin 2021.

Aucun club ne serait en mesure de recruter Lionel Messi !

Après plus d’une semaine d’escalade au cours desquelles la possibilité d’un départ semblait plus réelle que jamais, le feuilleton commence donc à s’enliser et à s’engouffrer dans l’impasse. Comme l’a annoncé L’Equipe dans son édition de ce jeudi, Manchester City, pourtant annoncé comme le point de chute le plus probable pour Lionel Messi en cas de départ, ne serait pas prêt à réaliser toutes les folies pour arracher l’attaquant de 33 ans par crainte de futures représailles du fair-play financier . De ce fait, le Times a expliqué que la seule chance pour l’écurie entrainée par Pep Guardiola serait que le Barça accepte de se séparer de La Pulga contre une indemnité de transfert d’un peu plus de 100 M€, comme l’avait fait le Real Madrid en 2018 lorsque Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus. Cependant, nous n’en prenons clairement pas le chemin, et personne ne semble être en mesure de débourser les 700 M€ de la clause libératoire du sextuple lauréat du Ballon d’Or, pas même le PSG. Plus encore, d’après Florent Torchut, consultant à Barcelone pour L’Equipe et France Football , ni Paris, ni Manchester City et ni la Juventus ne seraient disposés à se lancer dans une bataille judiciaire afin d’arracher la signature de l’Argentin. De quoi conduire le clan Messi à infléchir sa position ? C’est clairement la tendance du moment, tandis que Martin Arevalo, journaliste de TyC Sport , a expliqué qu’il y avait 90% de chances que Lionel Messi finisse par rester au FC Barcelone en 2020/2021 avant de partir librement au terme de son contrat. Plus encore, le journaliste argentin a même précisé que la décision du joueur pourrait intervenir dès ce jeudi, et c’est dans cette optique qu’une réunion entre le sextuple vainqueur du Soulier d’Or européen serait prévue.

