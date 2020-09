Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Guardiola avec Messi ?

Publié le 3 septembre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que Manchester City est annoncé comme le point de chute le plus probable pour Lionel Messi en cas de départ du FC Barcelone, l’écurie britannique ne serait pas non plus prête à tout pour accueillir l’attaquant argentin.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Cette question est dans toutes les têtes depuis que l’international argentin a adressé un burofax au service juridique du Barça il y a quelques jours, exigeant ainsi son départ. Cependant, dans un dossier de cette envergure, les choses ne sont jamais simples. Et pour cause, Josep Maria Bartomeu n’aurait de cesse de renvoyer le joueur de 33 ans à sa clause libératoire de 700M€ (dont l’existence reste à prouver), tout en arguant que la clause de résiliation présente dans son contrat a expiré le 10 juin dernier. Dans ce contexte, une réunion entre le président du FC Barcelone et Jorge Messi s’est tenue ce mercredi, mais celle-ci n’a en rien débloqué la situation. Et maintenant, il semblerait Manchester City soit en train de se refroidir dans le dossier Lionel Messi…

Manchester City craindrait des représailles du fair-play financier !